Власти ЯНАО продлили карантин

Карантин продлили до 30 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим повышенного готовности в ЯНАО продлили до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 30 июня включительно», — говорится в отчете на сайте правительства. Постановление вступает в силу с 1 мая. Требование соблюдения дистанции и масочного режима остается.

Для граждан в возрасте 65+ и для людей с хроническими заболеваниями сохраняется рекомендация соблюдать режим изоляции. Также запрещены массовые мероприятия, кроме ярмарок, богослужений, публичных слушаний и иных мероприятий, проводимых властями округа. В День Победы разрешено возложение цветов и поздравление ветеранов, но участие трудовых коллективов в шествиях и парадах не предусматривается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ослабили карантин. Власти разрешили работу ночных клубов и баров. Также разрешили проводить мероприятия в детских садах и школах. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса в округе продлили карантин. Но граждане, поставившие прививку от COVID-19, могут не предоставлять справку об отсутствии коронавируса, если с момента второй прививки прошло более 21 дня.