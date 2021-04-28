28 апреля 2021
27 апреля 2021

Власти ЯНАО продлили карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мечеть и строительная площадка на улицах Климова и Сибирская. Курган, руль, медицинская маска, автомобильный руль
Карантин продлили до 30 июня Фото:
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Коронавирус COVID-19

Режим повышенного готовности в ЯНАО продлили до 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Режим повышенной готовности на Ямале продлен до 30 июня включительно», — говорится в отчете на сайте правительства. Постановление вступает в силу с 1 мая. Требование соблюдения дистанции и масочного режима остается.

Для граждан в возрасте 65+ и для людей с хроническими заболеваниями сохраняется рекомендация соблюдать режим изоляции. Также запрещены массовые мероприятия, кроме ярмарок, богослужений, публичных слушаний и иных мероприятий, проводимых властями округа. В День Победы разрешено возложение цветов и поздравление ветеранов, но участие трудовых коллективов в шествиях и парадах не предусматривается.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО ослабили карантин. Власти разрешили работу ночных клубов и баров. Также разрешили проводить мероприятия в детских садах и школах. Однако в связи с угрозой распространения коронавируса в округе продлили карантин. Но граждане, поставившие прививку от COVID-19, могут не предоставлять справку об отсутствии коронавируса, если с момента второй прививки прошло более 21 дня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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