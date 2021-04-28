По указу губернатора Свердловской области услуга может стоить гражданам примерно 30 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Свердловской области поручила губернатору Евгению Куйвашеву разобраться с завышением цен на техприсоединение частных домов к газопроводу в 25 раз. Об этом сообщается в ответе надзорного органа (есть в распоряжении URA.RU) на запрос депутата Госдумы РФ от Свердловской области Максима Иванова.

Заместитель областного прокурора Вадим Чукреев сообщил, что механизм льготного подключения граждан к сетям газораспределения в регионе реализуется не во всех случаях, а также не всегда своевременно. Таким образом ставка платы для граждан возрастает до 800 тысяч рублей, при том, что услуга должна стоить 30 тысяч рублей. «Ситуация носит не единичный характер и обусловлена в том числе недостатками при проектировании объектов в части отсутствия отводов сетей газораспределения к домам», — отмечается в документе.

«В этой связи, прокуратурой области в адрес губернатора Свердловской области внесено представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о принятии мер к рассмотрению министерством направленной информации о заявителях, соответствующих условиям пункта основных положений для их учета в Региональной программе в 2021 году», — уточнил Чукреев.

Максим Иванов в беседе с URA.RU отметил, что с 2020 года вместе с жителями пытается разобраться, почему в регионе идет, по сути, саботаж газификации частного сектора. «У меня соцсети взрываются от обращений граждан по этой теме. В марте направил запрос в Генпрокуратуру. Ведомство в апреле выявило „слабые места“, из-за которых темпы газификации в регионе на печально низком уровне», — отметил депутат.

По указу губернатора Свердловской области услуга может стоить гражданам примерно 30 тысяч рублей. Для этого газовики должны передавать данные жителей в областное министерство энергетики, чтобы граждан включили в специальную региональную программу. В итоге газовики должны подключить абонентов по льготной стоимости.