Свердловский губернатор объявил конкурс на должность министра

Губернатор Евгений Куйвашев объявил конкурс на должность министра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев объявил открытый конкурс на должность министра цифрового развития и связи. Об этом глав региона написал в Instagram.

«Цифровые технологии продолжают менять нашу жизнь. Удобные клиентские сервисы или возможность решить житейские вопросы в два клика через Госуслуги уже стали для многих привычным делом. На цифровые рельсы переводятся предприятия, системы управления домами, районами, городами. Эксперты называют это „массовой диджитализацией“. Мне сегодня совершенно понятно, что чем выше ее уровень, тем регион конкурентнее. А жизнь в нем — лучше и комфортнее», — написал губернатор.

Глава региона уточнил, что вновь созданный минцифры должен возглавить «опытный управленец, способный создать новую цифровую архитектуру нашего региона». Он уточнил, что документация конкурса появится в ближайшее время на сайте midural.ru .

Ранее URA.RU прогнозировало, что во всех российских регионах появится замгубернатора, ответственный за цифровизацию. В Свердловской области о создании министерства губернатор сообщил 17 марта.