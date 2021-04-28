У всех губернаторов в России появятся специальные замы

Через несколько лет в каждом регионе будут «цифровые» вице-губернаторы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ни в одном регионе России не ввели отдельную должность вице-губернатора, ответственного за цифровизацию. Главы регионов восприняли такое поручение президента Владимира Путина, как дополнительную нагрузку и наделили этими полномочиями действующих замов. Эксперты уверены, что в регионах слабо понимают, зачем им заниматься цифровизацией и кто должен курировать эту новую для них сферу. Однако, считают они, вскоре губернаторам придется не только понять это, но и нанять отдельного IT-заместителя.

Путин в октябре 2020 года по итогам совещания с членами правительства рекомендовал главам субъектов «определить заместителей руководителей [регионов], ответственных за цифровую трансформацию». Однако многие губернаторы до сих пор не определились с кандидатурами или поспешили дополнить «цифровой» нагрузкой текущие полномочия своих замов.

В Санкт-Петербурге ответственный за цифровизацию курирует садоводов и огородников Фото: Нина Калинина © URA.RU

В Томской области, Пермском крае, Коми и Санкт-Петербурге «цифра» досталась в придачу к другим обязанностям обычным заместителям высших должностных лиц. Например, в Санкт-Петербурге «цифровой» зам курирует еще развитие садоводства и огородничества, в Томской области — научно-образовательный комплекс. В Пермском крае за информационное развитие отвечает заместитель председателя правительства Алексей Черников. Он же курирует вопросы туризма и молодежной политики. При этом край входит в число шести регионов-«пилотов», чей опыт цифровой трансформации будет масштабироваться на другие субъекты РФ.

В Уральских регионах ситуация с «цифровыми» кадрами складывается по-разному. В ХМАО замгубернатора Алексей Забозлаев курирует, кроме цифровой трансформации, Депнедра и Деппром. При этом уровень проникновения интернета в ХМАО достиг 99,9%, для оказания услуг в электронном виде в регионе начал применяться, в том числе, искусственный интеллект. «Что касается его аппаратного веса — в целом Забозлаев очень влиятельный, но не потому что он цифровой [замгубернатора]», — рассказывает собеседник URA.RU, близкий к правительству.

Виктор Мамин (справа) курирует цифровую трансформацию в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в ноябре прошлого года ответственным за цифровизацию назначен первый вице-губернатор Виктор Мамин, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. Он также курирует работу аппарата губернатора и правительства, управления делами, министерства информационных технологий, связи и цифрового развития, минимущества региона и постоянного представительства области в Москве.



В Тюменской области, напротив, «цифру» отдали заму не с таким сильным аппаратным весом — Виктору Сысоеву. «Это рядовой зам, большого веса не имеет. Пришел из ЛДПР. Курируемые им области не самые важные. Но цифровизация может повысить ставки, так как ее введение — поручение президента», — сообщил URA.RU собеседник, близкий к администрации области. Вместе с IT-сферой Сысоев курирует Депэкономики и Депзанятости.

Оксана Куташи наименее статусный из кураторов цифровизации на Урале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области отдельного вице-губернатора тоже нет. Это направление курирует руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи.



Высокопоставленный чиновник в одном из регионов Урала говорит, что многие его коллеги слабо разбираются в современных гаджетах и технологиях:

«Наш министр финансов, например, не работает с компьютером, только с бумагой. У некоторых мэров нет компьютеров в кабинете. Они работают, как привыкли. И для них цифровизация — непонятная вещь».

С непониманием сталкиваются и в центральной полосе. Как пояснил источник из числа околокремлевских политтехнологов, не все регионы и города готовы к созданию отдельных руководящих должностей: «Мы не так давно разговаривали с мэром одного из городов в Новгородской области об использовании цифровой платформы в переписи населения. Он сказал: „Вы тут так умно рассказываете, а у меня цифровой платформы нет“. Ну вот зачем ему „цифровой“ вице-мэр, если у него нет даже цифровой платформы города, чего он с ним будет делать?»

Сайт Минцифры Тверской области с пустыми разделами Фото: сайт Минцифры Тверской области

Не всегда регионы ответственно относятся к освещении деятельности профильных министерств. Например, в Тверской областью в декабре 2019 года вступило в силу постановление о создании Минцифры, но на портале правительства этого ведомства нет в списке. А предполагаемый сайт министерства состоит в основном из пустых разделов и содержит один пресс-релиз от июня 2020 года.



Политтехнолог Марат Баширов утверждает, что «цифровых» вице-губернаторов не могут себе позволить бедные регионы. И они вынуждены передавать эти функции руководителям аппарата или замам, которые занимаются, например, экономикой. «Некоторые [регионы] отстают [в цифровизации], и совершенно зря. Потому что, во-первых, они снижают возможности для своих граждан, во-вторых, в конечном итоге будет сделан аудит и им погрозят пальцем», —— отметил Баширов в беседе с URA.RU.

Эксперты приходят к выводу, что скромные региональные бюджеты — не единственная причина кризиса «цифровых» управленцев. «Цифровых заместителей руководителей региона крайне мало, потому что [руководству регионов] не очень понятны компетенции, не понятен круг обязанностей — того, что они должны делать», — рассказал URA.RU директор Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ) Сергей Гребенников.



Если «цифру» повесить на министра, курирующего образование, культуру или другую отрасль, то эффективного повсеместного внедрения технологий добиться невозможно — IT-новинки будут внедряться только в тех сферах, которые контролирует этот чиновник, считают эксперты. «[„Цифровой“ вице-губернатор] должен быть над всей системой, чтобы цифру внедрять абсолютно во всех сферах жизнедеятельности человека… опыт работы в „цифре“ должен быть обязателен. Если мы говорим про цифровизацию, то „цифровые“ управленцы должны изменить подход в головах, „старое“ мышление чиновников», — продолжает Гребенников.



Цифровизацию в правительстве РФ курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. URA.RU направило запрос с просьбой о комментарии. На момент выхода статьи, ответ не пришел, он будет добавлен, когда поступит.

Дмитрий Чернышенко заставит губернаторов найти IT-заместителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Как утверждает один из собеседников URA.RU, близких к Кремлю, есть сложности и с кураторством «цифровых» замов со стороны федерального центра. «В администрации президента есть управление по цифровым технологиям и цифровой демократии. Это может означать и развитие цифровых технологий, и создание системы открытости государственных органов в одном флаконе. А вот такого подразделения, которое занималось бы только цифровизацией, в АП нет. Я бы предпочел, чтобы этим занималось отдельное подразделение, потому что важные технологические вещи можно упустить», — рассказал инсайдер.



Президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин уверен, что так или иначе все главы регионов должны будут назначить замов по цифровой политике: «У нас к 2024 году должна быть цифровые паспорта. Думаю, что к этому времени и будут введены все должности, поскольку весь документооборот пойдет в электронном виде», — резюмировал Серавин.