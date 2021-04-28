В 2016 году Андрей Ветлужских (на переднем плане) проиграл праймериз ЕР, однако впоследствии был перемещен на проходное — второе — место в регсписке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель свердловской федерации профсоюзов Андрей Ветлужских лишится места в Госдуме, сообщает источник URA.RU в областной власти. По одному из обсуждаемых сценариев, Ветлужских перейдет в свердловское заксобрание, где заменит депутата от Алапаевска Олега Исакова.

Месяц назад Ветлужских выдвинулся на праймериз «Единой России» для попадания в региональный партсписок на выборах в Госдуму. В 2016 году он избирался именно по этой схеме. «Но, насколько я понимаю, в этот раз в итоговом списке в ГД его не будет», — поделился источник. Другой собеседник агентства, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Ветлужских покинет Госдуму, поскольку «не обладает должным электоральным весом», но сказал, что вариант с его переходом в заксобрание еще окончательно не утвержден.

Тем не менее, на праймериз ЕР по Алапаевскому одномандатному округу Ветлужских уже заявился. Он объяснил это корреспонденту URA.RU так: «Как и практически все, кто участвует в праймериз, я — для привлечения максимально большого числа избирателей — выдвинулся и в Госдуму, и в заксобрание». Отвечая на вопрос о своем будущем, Ветлужских сказал, что его судьбу решат избиратели. «Но профсоюзы ставят мне задачу, чтобы я прошел в Госдуму», — резюмировал он.

Олег Исаков, который представляет Алапаевск в заксобрании с 2011 года, на праймериз пока не заявился и, по слухам, не планирует. «Ходили разговоры, что он хочет продолжить карьеру в другом регионе», — описывает ситуацию знакомый политика. Сам Исаков на момент публикации не ответил на звонок URA.RU. В регисполкоме ЕР подчеркнули, что праймериз «не декоративная процедура», и судьба их участников определится только по итогам голосования избирателей.

Обновлено в 14:02: в четвертый абзац добавлен комментарий ЕР.