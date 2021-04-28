Посетителям магазина разрешили брать не более трех килограммов сахара (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В супермаркете сети «Метрополис» размещено объявление, в котором указано, что один человек может взять не более трех килограммов сахара. Об этом 29 апреля сообщил подписчик группы соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

«В „Метрополисе“ ввели вот такое ограничение на покупку сахара. Задали вопрос кассиру. Она ответила, что скоро подорожает сахар, и ограничение сделали, типа чтобы всем хватило сахара по низкой цене», — рассказал анонимный подписчик сообщества. Он приложил к посту фотографию, которая, по его словам, была сделана в магазине, расположенном на ул. Гагарина.

В приемной компании URA.RU ответили, что дать комментарий СМИ сможет только гендиректор Александр Урбанович. На момент написания новости, до него дозвониться не удалось. Также URA.RU не удалось дозвониться до областного управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что за неделю сахар в курганских магазинах подорожал на 2%. По данным на март, за год сахар в регионе подорожал на 60%.

По данным горожанина, фото было сделано в магазине, расположенном на ул. Гагарина Фото: соцсеть «ВКонтакте» «Инцидент Курган»