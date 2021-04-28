Цены на продукты в курганских магазинах резко подскочили

В Кургане выросли цены на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских магазинах за неделю резко подорожали овощи, яйца и сахар. Рост цен составил от 1 до 5%. Информация размещена на сайте Свердловскстата.

Подорожание за неделю отмечено на 13 наименований продуктов. Наибольший рост цен зафиксирован на огурцы +5% (133,6 р. за кг.). На 4% подорожали картофель (34,7 р. за кг.) и капуста (26,6 р. за кг.). На 3% подскочили цены на стерилизованное молоко (92,4 р. за л.) и маргарин (140 р. за кг.).

Десяток куриных яиц подорожал на 2% (88,4 р. за кг.). Сахар (52,6 р. за кг.) и карамель (199,4 р. за кг.) прибавили в стоимости 1%. Небольшое снижены цены на менее, чем 1% зафиксировано на сливочное масло (612,8 р. за кг.), вермишель (63,8 р. за кг.), колбасу полукопченую (457,6 р. за кг.), мясные консервы (10109,4 р. за кг.), молоко пастеризованное (60 р. за л.), печенье (157,7 р. за кг.).

URA.RU ранее сообщало, что десяток яиц в курганских магазинах перед Пасхой стал стоить около 100 рублей. До этого цена была на 30 рублей меньше. За год яйца куриные подорожали на 31%. За десяток в марте 2021 года покупатели в среднем платили 79 рублей. В марте 2020 года десяток стоил 60 рублей.