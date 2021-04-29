Молодым людям нужно будет самостоятельно приходить в военкомат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Молодые люди призывного возраста и россияне в запасе обязаны будут приходить в военкомат без повестки, иначе их оштрафуют. В Госдуме сейчас рассматривают такой законопроект.

«Инициатива предусматривает, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, в определенных случаях обязаны самостоятельно являться в военкомат. Поводом к привлечению гражданина к административной ответственности может стать сам факт неявки гражданина на мероприятия, связанные с постановкой на воинский учет и призывом на военную службу», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, пишет «Российская газета».

Штраф за это, согласно Кодексу об административных правонарушениях, составляет от 500 до трех тысяч рублей. «Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении может стать несообщение в установленный срок гражданином, подлежащим призыву или находящимся в запасе, данных об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, а также переезде на новое место жительства», — уточняет Груздев.

Ранее в Госдуму поступил законопроект о праве предоставления ипотечных и потребительских каникул срочникам и военным курсантам. Также, согласно предложению, заемщики смогут требовать уменьшения размера платежей.