Челябинец закидал судебных приставов использованными подгузниками

Мужчина принес мешок с использованными подгузниками судебному приставу Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Житель Челябинска забросал судебных приставов использованными подгузниками и применил насилие по отношению к представителям органов власти. Таким образом он высказал свой протест за взысканные штрафы. В пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов региона URA.RU заявили, что челябинцу грозит уголовное наказание.

«27 апреля житель Челябинска явился в Ленинский РОСП на прием к судебному приставу-исполнителю, чтобы разобраться со списанными с его банковской карты штрафами, которые не были оплачены в срок. Он принес мешок с использованными детскими подгузниками, начал их кидать и оскорблять сотрудников», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее мужчина был оштрафован по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», и ст. 17.3 КоАП РФ «неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов», однако в срок штрафы не оплатил. Деньги были сняты с его банковской карты.

«На приеме гражданин утверждал, что у него были взысканы деньги, начисленные по листу временной нетрудоспособности, — добавили в пресс-службе. — Но данный вид дохода не обладает иммунитетом от взыскания».

После вызова полиции мужчина оказал яростное сопротивление, в ходе которого им причинен вред здоровью. Ранее он неоднократно привлекался за аналогичные правонарушения. Сейчас в следственных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ «применение насилия в отношении представителя власти».