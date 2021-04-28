Бюджетникам в ХМАО грозит увольнение из-за реформы властей

В Нижневартовске после объединения ДК «Октябрь» и «Дворца искусств» сотрудники боятся потерять работу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Устроенная властями Нижневартовска реформа учреждений культуры грозит увольнениями их сотрудников. После объединения ДК «Октябрь» и «Дворца искусств» работу боятся потерять артисты, заведующие отделами, бухгалтера, кадровики. Об этом на условиях анонимности URA.RU рассказал один из сотрудников учреждений.

«Естественно люди боятся и переживают сохранится ли зарплата, условия, рабочее место. Нам сообщили об объединении несколько недель назад и сказали, что сокращений не будет, но в это мало верится. До сих пор все бурно обсуждают это», — добавил источник.

В городской мэрии корреспонденту URA.RU сообщили, что сокращения не планируются. «Сейчас идет анализ двух коллективов, чтобы новое учреждение было эффективным. Максимально будут стараться сохранить всех работников. С людьми будут работать для того, чтобы каждому предложить достойное место работы», — прокомментировала агентству заместитель главы города, директор департамента общественных коммуникаций Светлана Селиванова.

Объединение культурных учреждений проводится с целью оптимизации. Слияние структур должно завершиться к концу 2021 года. Кто возглавит новое учреждение, пока неизвестно. Однако источники в городской мэрии называют имя директора ДК «Октябрь» Оксаны Гавриловой. Руководитель в разговоре с журналистом агентства заявила, что не осведомлена о подобных планах на свой счет.