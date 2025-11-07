Логотип РИА URA.RU
В уголовном деле Шипилова 21 том: когда будут судить экс-замгубернатора ХМАО

Рассмотрение дела экс-замгубернатора ХМАО Шипилова в суде начнется 11 ноября
07 ноября 2025 в 19:18
В уголовном деле Алексея Шипилова 21 том

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судебные заседания по уголовному делу бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова начнутся 11 ноября. В этот день состоится предварительное слушание, заседание будет закрытым.

«В уголовном деле экс-замгубернатора ХМАО Шипилова 21 том. Материалы поступили в городской суд Сургута. Предварительное слушание состоится 11 ноября, заседание будет закрытым», — сообщили журналисту URA.RU в пресс-службе Сургутского городского суда.

На этом заседании будет также решаться вопрос о мере пресечения подсудимого, который вышел из СИЗО и находится под домашним арестом. Бывшего куратора идеологического блока правительства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с сентября 2023 года по октябрь 2024 года он получил не менее 7,5 миллионов рублей. Деньги передавались бывшему чиновнику за способствование в организации перехода многоквартирных домов, обслуживаемых муниципальной управляющей компанией, в коммерческую организацию и общем ее покровительстве. Шипилова задержали силовики 14 февраля, дома у него нашли 300 тысяч рублей наличными.

По данным источников URA.RU, речь идет о незаконной передаче домов муниципальной «Управляющей компании № 2» в УК «Диалог», аффилированной с покойным депутатом думы ХМАО Александром Колодичем и иными высокопоставленными фигурами. Ранее по делу «Диалога» был арестован экс-мэр Сургута Андрей Филатов, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Позже он и руководство «Диалога» были выпущены из СИЗО, а потом и из-под домашнего ареста.

Ранее URA.RU писало о сделке со следствием, на которую, по словам инсайдеров, пошел экс-мэр Сургута Филатов. Рассмотрение его уголовного дела может пройти в особом порядке, а наказание при выполнении всех условий досудебного соглашения составит не выше двух третей максимального срока, предусмотренного уголовным кодексом.

