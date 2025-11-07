Что известно о новом главе депэкономики ХМАО Сергее Толстых

Сергей Толстых возглавил депэкономразвития Югры Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Сергей Толстых официально назначен руководителем департамента экономического развития ХМАО. До назначения он возглавлял департамент экономики Тюмени, а затем ушедший бизнес. Его кандидатура рассматривалась властями Югры как специалиста с опытом работы в органах власти и бизнесе.

Назначение и задачи

7 ноября губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о назначении Сергея Толстых главой департамента экономического развития ХМАО. В своем telegram-канале глава региона отметил: «С учетом имеющегося опыта работы в сфере бизнеса и органах власти пожелали Сергею Деонисимовичу успехов в решении задач по улучшению инвестиционного климата автономного округа, выстраиванию диалога между предпринимательским сообществом и органами власти».

Еще в начале октября источники URA.RU в политическом истеблишменте региона сообщали, что кандидатура Толстых рассматривается на пост главы депэкономразвития. Инсайдеры отмечали, что среди югорчан не нашлось подходящего кандидата на замену бывшему главе депэконома Сергею Афанасьеву.

В отличие от своего предшественника Афанасьева, новый глава департамента не получит пост замгубернатора. Полномочия куратора инвестиционного блока перешли к заместителю главы региона Наталье Огородниковой, которая теперь курирует весь инвестиционный блок правительства.

Карьера

Толстых возглавлял департамент экономики и стратегического развития администрации Тюмени с 2016 по 2023 год. После ухода из мэрии он перешел на позицию директора АО «Тюмень-АвтоВАЗ». Как отмечали источники URA.RU, он входил в топ-менеджмент тюменских филиалов таких автогигантов, как GM и John Deere.