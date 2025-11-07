Что известно о новом главе депэкономики ХМАО Сергее Толстых
Сергей Толстых возглавил депэкономразвития Югры
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Сергей Толстых официально назначен руководителем департамента экономического развития ХМАО. До назначения он возглавлял департамент экономики Тюмени, а затем ушедший бизнес. Его кандидатура рассматривалась властями Югры как специалиста с опытом работы в органах власти и бизнесе.
Назначение и задачи
7 ноября губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил о назначении Сергея Толстых главой департамента экономического развития ХМАО. В своем telegram-канале глава региона отметил: «С учетом имеющегося опыта работы в сфере бизнеса и органах власти пожелали Сергею Деонисимовичу успехов в решении задач по улучшению инвестиционного климата автономного округа, выстраиванию диалога между предпринимательским сообществом и органами власти».
Еще в начале октября источники URA.RU в политическом истеблишменте региона сообщали, что кандидатура Толстых рассматривается на пост главы депэкономразвития. Инсайдеры отмечали, что среди югорчан не нашлось подходящего кандидата на замену бывшему главе депэконома Сергею Афанасьеву.
В отличие от своего предшественника Афанасьева, новый глава департамента не получит пост замгубернатора. Полномочия куратора инвестиционного блока перешли к заместителю главы региона Наталье Огородниковой, которая теперь курирует весь инвестиционный блок правительства.
Карьера
Толстых возглавлял департамент экономики и стратегического развития администрации Тюмени с 2016 по 2023 год. После ухода из мэрии он перешел на позицию директора АО «Тюмень-АвтоВАЗ». Как отмечали источники URA.RU, он входил в топ-менеджмент тюменских филиалов таких автогигантов, как GM и John Deere.
При этом Толстых уже работал с Кухаруком, когда тот был мэром Тюмени. В июле 2023 года Толстых покинул пост директора департамента экономики тюменской мэрии, после чего устроился в частную компанию. Его преемником в Тюмени тогда стал Виктор Гамузов, который позже переехал в Югру вслед за Кухаруком.
