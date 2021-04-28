Жители Салехарда 15 часов стоят в очереди, чтобы сдать на права

Горожанам выдают 8 талонов на пересдачу экзамена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Салехарда (ЯНАО) вынуждены занимать очередь за 15 часов на право получить талоны для пересдачи экзамена в автошколе. Об этом рассказал местный житель в социальных сетях.

«В нашем городе люди вынуждены с вечера, за 15 часов, занимать живую очередь для сдачи повторного экзамена по вождению. Ведь на экзамен выделяют, на сегодняшний момент, одного инспектора, который приезжает в автошколу для приема экзамена. Люди вынуждены занимать очередь с вечера, но эта очередь не на сдачу, а на право получить талончик со временем, а талончиков всего 8 штук. И случается каким-то чудесным образом, что часть талонов уже выдана», — написал в группе «В Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте» житель под ником Каляка Жилин.

Также, по мнению жителей, экзаменатор часто не засчитывает сдачу экзамена по выдуманным причинам. «Возникает ощущение, что экзаменатор очень не желает, чтобы люди сдавали экзамен», — добавил мужчина. Ямальцев волнует вопрос, почему в местном ГИБДД нет своих машин для сдачи экзаменов, а силовики выделяют мало сотрудников.

Получить оперативный комментарий в ГИБДД по ЯНАО агентству не удалось. Туда направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что у жителей Салехарда отбирают водительские удостоверения. Горожане, которые состоят на учете у психиатра-нарколога, остались без прав, так как люди с зависимостями не могут управлять автомобилем.