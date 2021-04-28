Тысячи жителей обратились к губернатору из-за реновации в Перми

Жители города собрали подписи против застройки территории рядом с УДС «Молот» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Перми жители собрали более 7,5 тыс подписей против застройки территории стадиона «Молот». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала координатор инициативной группы против реновации территории Елена Германова.

«Более 7,5 тысяч подписей на 650 страницах бумаги отправлены в адрес губернатора края, администрации города и Мотовилихинского района», — сообщила Германова. Она также добавила, что петиция, где ведется сбор подписей, размещена на сайте change.org. На момент публикации новости ее подписало свыше 2,5 тыс человек.

В пресс-службе губернатора URA.RU заявили, что пока не видели петицию. В пресс-службе администрации Перми агентству не смогли опертивно прокомментировтаь информацию, туда направлен запрос.

Ранее несколько сотен жителей Перми также обратились к главе региона Дмитрию Махонину и главе города Алексею Демкину. Они поддержали планы по реновации территории рядом с УДС «Молот». В их числе оказались представители спортивной общественности и предприниматели. Некоторые горожане, в том числе бывшие чиновники, спортсмены, экологи и общественники, выступают против этой идеи.