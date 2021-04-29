СМИ: спецназ Киргизии захватил заставы Таджикистана

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Военные Киргизии захватывают пограничные заставы Таджикистана Фото:

Войска специального назначения Киргизии в ходе конфликта с Таджикистаном захватили заставы противника. Об этом сообщил источник в пограничной службе Кыргызстана.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пограничных служб, войска Киргизии захватили пограничные заставы в Таджикистане. Боевые действия ведут войска специального назначения.

Источник сообщил, что Киргизия и Таджикистан стягивают к линии соприкосновения дополнительные силы. В ответ на боевые действия Кыргызстана противник ведет огонь по пунктам дислокации сил. Отмечается, что горит застава «Достук».

Конфликт между Киргизией и Таджикистаном начался 29 апреля из-за установки камер видеонаблюдения на спорных территориях между странами. Стороны ведут обстрел из минометов, гранатометов и пулеметов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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