СМИ: спецназ Киргизии захватил заставы Таджикистана

Войска специального назначения Киргизии в ходе конфликта с Таджикистаном захватили заставы противника. Об этом сообщил источник в пограничной службе Кыргызстана.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пограничных служб, войска Киргизии захватили пограничные заставы в Таджикистане. Боевые действия ведут войска специального назначения.
Источник сообщил, что Киргизия и Таджикистан стягивают к линии соприкосновения дополнительные силы. В ответ на боевые действия Кыргызстана противник ведет огонь по пунктам дислокации сил. Отмечается, что горит застава «Достук».
Конфликт между Киргизией и Таджикистаном начался 29 апреля из-за установки камер видеонаблюдения на спорных территориях между странами. Стороны ведут обстрел из минометов, гранатометов и пулеметов.
Подписывайтесь на URA.RU в