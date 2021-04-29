Представитель Киргизии и Таджикистана начали обстрел спорных территорий Фото: Анна Майорова © URA.RU

На границе Таджикистана и Кыргызстана начались перестрелки с применением минометов. Соответствующее видео опубликовали очевидцы события.

Как сообщает telegram-канал Nexta Live, представители Таджикистана и Кыргызстана ведут обстрелы из пулеметов, минометов и гранатометов. Отмечается, что в перестрелке ранены 10 человек. На видео попали кадры того, как военные проводят обстрелы из автоматов.

Причиной конфликта авторы telegram-канала считают установку камер видеонаблюдения на спорных территориях между странами. Оборудование для наблюдения установили представители Таджикистана.

Республика Кыргызстан (Киргизия) подписала договор о дружбе и сотрудничестве с Россией в 1992 году. С тех пор РФ заключает партнерские соглашения с республикой. В 1993 году аналогичный договор Россия подписала с Таджикистаном.