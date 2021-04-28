Определились кандидаты на пост ректора крупнейшего пермского вуза

Анатолий Ташкинов вновь решил участвовать в конкурсе на должность ректора ПНИПУ Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ученый совет Пермского политехнического университета (ПНИПУ) определился с кандидатами на должность ректора. На конкурс заявилось три претендента, в том числе нынешний ректор Анатолий Ташкинов. Кандидатов утвердил ученый совет вуза, сообщили URA.RU в пресс-службе университета.

«На выборы ректора университета заявились три участника: Анатолий Ташкинов, проректор по научной работе ПИНПУ Николай Лобов и проректор по науке ПИНПУ Владимир Коротаев», — сообщили URA.RU в пресс-службе Пермского политеха.

Процедура выборов ректора в Пермском политехническом университете, который является крупнейшим вузом края, стартовала 13 апреля. Документы претендентов на должность ректора будут направлены в Минобрнауки России. Ташкинов занимает пост ректора ПНИПУ с 2011 года. Он является одним из самых богатых ректоров на Урале. В 2018 году Ташкинов задекларировал доход в сумме 6,6 млн рублей, а в 2019 году — 6,7 млн рублей.