Мэр Сургутского района борется за кресло депутата окружной Думы

Он уже подал документы для участия в партийном голосовании Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой вступил во внутрипартийную борьбу за кресло депутата Думы ХМАО. Об этом свидетельствуют данные на едином сайте «Единой России», посвященном праймериз.

Трубецкой планирует выдвигаться от Сургутской региональной группа №12. Источник в региональном правительстве считает, что выдвижение Трубецкого носит технический характер, а не говорит о его планах покинуть пост главы района.

Другой источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО отмечает, что в состав региональной группы №12 входят территории, в том числе и поселков Сургутского района. «Соответственно, это прямая сфера влияния Трубецкого. Он пойдет „паровозом“, чтобы вытянуть партийный список. Другой вопрос, как он потом будет объясняться перед людьми, которые проголосуют за него. А при этом он уже публично заявлял о том, что хочет переизбраться. Так чему верить?» — задается вопросом инсайдер. В пресс-службе администрации Сургутского района пообещали прокомментировать выдвижение Трубецкого позднее.

Ранее URA.RU сообщало о том, что глава Сургутского района заявлял о планах по переизбранию на второй срок. Срок его полномочий заканчивается осенью.