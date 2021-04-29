Политолог: власти столицы ХМАО усиливают контроль над думой

Думу Ханты-Мансийска ждет увеличение числа депутатских мандатов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В новом составе думы Ханты-Мансийска будет на пять депутатов больше. Это, считает политолог Павел Манченко, усиливает лоббистские возможности мэра города Максима Ряшина за счет увеличения числа лояльных ему депутатов.

«Я не исключаю, что Ряшин подобным образом пытается обеспечить большее присутствие лояльных себе депутатов. Это связано с тем, что в предыдущем созыве думы численность фракции ЛДПР и наличие депутата „Справедливой России“ каждый год ставило под угрозу принятие городского бюджета, и администрации Ханты-Мансийска пришлось „выдернуть“ на новую работу одного из депутатов ЛДПР», — добавил политолог.

При этом Манченко согласен, что рост числа жителей окружного центра позволяет увеличить количество народных избранников в думе Ханты-Мансийска. «Но, скорее всего, нормативное основание становится инструментом достижения политических целей», — сказал политолог.

В текущем составе думы Ханты-Мансийска 20 депутатов, их число планируют увеличить до 25, так как официально в Ханты-Мансийске зарегистрировано более 100 тысяч человек (по закону в муниципалитетах с населением от 100 до 500 тысяч человек не может быть менее 25 депутатов). Судя по списочному составу и биографиям нынешних депутатов, большая часть из них — руководители предприятий. «После выборов этот акцент останется, но количество оппозиционеров вряд ли увеличится», — считает источник URA.RU в мэрии Ханты-Мансийска, добавляя, что нынешний состав думы и так «подконтролен Ряшину».

В думу и администрацию города отправлены запросы. Ответы на них на момент публикации новости не поступили.

Ранее источник URA.RU раскрыл план «Единой России» на выборы в ХМАО. По его словам, партия планирует набрать минимум 45% голосов, чтобы считать результаты выборов победой.