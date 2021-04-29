Прилепин выступил по делу против легендарного бойца ДНР

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Объединительный съезд
Захар Прилепин заявил, что Ахру Авидзбу нужно немедленно выпустить на свободу Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Абхазия должна немедленно отпустить героя самопровозглашенной Донецкой народной республики Ахру Авидзбу, который задержан в начале марта. Об этом заявил писатель, политик, участник войны в ДНР Захар Прилепин.

«Абхазия, отпусти лучшего из своих сыновей на волю», — написал Прилепин в своем telegram-канале. Так писатель прокомментировал новость о просьбе жены Авидзбы Юлии помочь в освобождении мужа. Он выразил уверенность, что история с задержанием бойца ДНР должна закончиться.

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что Авидзба будет отбывать наказание за то, что готовил военный переворот в Абхазии, сообщает сайт argumenti.ru. Однако вердикт по делу бойца ДНР вынесет суд, отметил Бжания.

Авидзба был задержан 4 марта без предъявления обвинения. Позднее ему вменялось хранение оружия и подготовка революции в Абхазии. Авидзба воевал в Донбассе с 2014 по 2016 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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