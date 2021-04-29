Прилепин выступил по делу против легендарного бойца ДНР

Абхазия должна немедленно отпустить героя самопровозглашенной Донецкой народной республики Ахру Авидзбу, который задержан в начале марта. Об этом заявил писатель, политик, участник войны в ДНР Захар Прилепин.
«Абхазия, отпусти лучшего из своих сыновей на волю», — написал Прилепин в своем telegram-канале. Так писатель прокомментировал новость о просьбе жены Авидзбы Юлии помочь в освобождении мужа. Он выразил уверенность, что история с задержанием бойца ДНР должна закончиться.
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что Авидзба будет отбывать наказание за то, что готовил военный переворот в Абхазии, сообщает сайт argumenti.ru. Однако вердикт по делу бойца ДНР вынесет суд, отметил Бжания.
Авидзба был задержан 4 марта без предъявления обвинения. Позднее ему вменялось хранение оружия и подготовка революции в Абхазии. Авидзба воевал в Донбассе с 2014 по 2016 год.
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