В Госдуму внесен законопроект о третьем виде недвижимости

Помимо жилых и нежилых помещений в российском законодательстве может появиться третий вид недвижимости, который неофициально называют «апартаменты». Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
«Законопроектом предлагается ввести в сфере правового регулирования понятие „многофункциональные здания“, т. е. здание, состоящее из нежилых и жилых помещений, расположенное вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне», — говорится в пояснительной записке.
В настоящее время апартаменты хотя и активно строятся, но законодательно не определяются, не подходят ни под жилую, ни под нежилую недвижимость. Будущий закон должен будет это исправить.
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