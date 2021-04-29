29 апреля 2021

В Госдуму внесен законопроект о третьем виде недвижимости

© Служба новостей «URA.RU»
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Замороженная стройка СК
Депутаты Госдумы определят статус апартаментов. Фото:

Помимо жилых и нежилых помещений в российском законодательстве может появиться третий вид недвижимости, который неофициально называют «апартаменты». Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

«Законопроектом предлагается ввести в сфере правового регулирования понятие „многофункциональные здания“, т. е. здание, состоящее из нежилых и жилых помещений, расположенное вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне», — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время апартаменты хотя и активно строятся, но законодательно не определяются, не подходят ни под жилую, ни под нежилую недвижимость. Будущий закон должен будет это исправить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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