29 апреля 2021

На пиво и вино в РФ могут установить минимальные розничные цены

© Служба новостей «URA.RU»
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В правительстве РФ планируют установить минимальные розничные цены на весь алкоголь. Фото:

Минфин РФ предложило установить минимальные розничные цены (МРЦ) на все виды алкогольных напитков. С соответствующей рекомендацией в министерство обратился Совфед.

В настоящее время МРЦ установлена на напитки крепостью свыше 28% и игристые вина. Для того, чтобы расширить эту санкцию на все виды алкоголя, следует внести поправки в договор о ЕАЭС, что и было сделано министерством. «Поправки Минфина предполагают предоставление государствам — участникам ЕАЭС права устанавливать МРЦ на все виды алкоголя и этиловый спирт», — пишут «Известия».

Газета опросила участников рынка. В Союзе российских пивоваров инициативу поддержали, заявив, что минимальная цена разливного пива должна быть 85 рублей за литр, а пиво в стеклянной бутылке должно стоить не менее 110 рублей. А крупные игроки («Балтика», Efes) высказались против повышения цен, заявив, что потребители имеют право на выбор товаров по приемлемым ценам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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