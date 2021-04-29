Шеф-повар раскрыл секрет приготовления кулича

Пасха в 2021 году пройдет 2 мая Фото: Илья Московец © URA.RU

Россияне знают сотни рецептов пасхальных куличей. Однако приготовить праздничное блюдо можно по-особенному. Рецептом поделился шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

Для приготовления кулича повар советует взять килограмм муки, 300 миллилитров молока, шесть яиц, 300 граммов сахара и масла, а также изюм, цукаты, ванильный сахар, соль и дрожжи. «Молоко подогреваем и вводим в него дрожжи, чтобы они набухли. Яйца вымешиваем, растираем со сливочным малом и сахаром. Масло должно быть размягченным», — рассказал Крюков телеканалу 360.

Полученную смесь шеф советует взбить до однородной консистенции. «Молочно-дрожжевую смесь смешиваем с просеянной мукой, добавляем в нее сливочную смесь», — отмечает Крюков. После этого нужно добавить изюм и цукаты, затем дать тесту настояться и подняться в два-три раза от основной массы.

Сделав три обминки, тесто можно выкладывать в формы, заполняя их на две трети, говорит шеф. Через 20 минут их можно ставить в духовку, разогретую до температуры в 190 градусов. Готовиться продукт будет в среднем от 40 до 60 минут. В процессе приготовления духовку повар советует не открывать, чтобы тесто не осело. В противном случае оно не станет воздушным и пористым.

В 2021 году Пасха будет отмечаться 2 мая. Аналитики подсчитали, что общий чек на продукты для накрытия стола составит тысячу рублей, передает «Национальная служба новостей».