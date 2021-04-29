Скончался шеф-редактор РБК-Пермь

Дмитрий Енцов скончался 29 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми скоропостижно скончался известный журналист и спортивный обозреватель, шеф-редактор портала РБК Пермь Дмитрий Енцов. Причина смерти пока не установлена.

«29 апреля скоропостижно скончался известный журналист и спортивный обозреватель, шеф-редактор портала РБК-Пермь Дмитрий Енцов. Скорая реанимировала Дмитрия более часа, но безрезультатно. Ранее в личном общении он говорил о проблемах с сердцем», — сообщается на сайте издания.

В разное время Енцов являлся редактором сайта издания «Новый компаньон», интернет-портала prm.ru, корреспондентом издания «Комсомольская правда — Пермь». URA.RU выражает соболезнования родным и близким журналиста.