29 апреля 2021
28 апреля 2021

Скончался шеф-редактор РБК-Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, гвоздики
Дмитрий Енцов скончался 29 апреля Фото:

В Перми скоропостижно скончался известный журналист и спортивный обозреватель, шеф-редактор портала РБК Пермь Дмитрий Енцов. Причина смерти пока не установлена.

«29 апреля скоропостижно скончался известный журналист и спортивный обозреватель, шеф-редактор портала РБК-Пермь Дмитрий Енцов. Скорая реанимировала Дмитрия более часа, но безрезультатно. Ранее в личном общении он говорил о проблемах с сердцем», — сообщается на сайте издания.

В разное время Енцов являлся редактором сайта издания «Новый компаньон», интернет-портала prm.ru, корреспондентом издания «Комсомольская правда — Пермь». URA.RU выражает соболезнования родным и близким журналиста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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