Пермский молочный завод регистрирует новый товарный знак
Юговской молкомбинат планирует производить продукцию под новым брендом
Фото: Илья Московец © URA.RU
Молочный завод из Пермского края подал заявку на регистрацию нового товарного знака. Об этом сообщается на сайте Znakoved.
«ООО „Юговской комбинат молочных продуктов“ 7 ноября направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака „Парма лакт“. Под этой маркой планируется выпускать сливочное масло, молоко, сгущенное молоко, сливки, сметану, спреды для бутербродов, на основе овощей, орехов, с фруктовым желе, а также сыворотку, сырники, сыры и творог», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми регистрируют два новых бренда: «Самаркандский базар» и «Узбекский фермер». Оба наименования будут использованы пермским заводом «Санфрут» в четырех классах МКТУ (международная классификация товаров и услуг), в том числе для фармацевтических и ветеринарных препаратов, продовольственных и растительных товаров, а также для безалкогольных напитков
