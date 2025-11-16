Логотип РИА URA.RU
Пермский молочный завод регистрирует новый товарный знак

Новый бренд молочной продукции «Парма лакт» появится в Пермском крае
16 ноября 2025 в 16:08
Юговской молкомбинат планирует производить продукцию под новым брендом

Юговской молкомбинат планирует производить продукцию под новым брендом

Фото: Илья Московец © URA.RU

Молочный завод из Пермского края подал заявку на регистрацию нового товарного знака. Об этом сообщается на сайте Znakoved.

«ООО „Юговской комбинат молочных продуктов“ 7 ноября направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака „Парма лакт“. Под этой маркой планируется выпускать сливочное масло, молоко, сгущенное молоко, сливки, сметану, спреды для бутербродов, на основе овощей, орехов, с фруктовым желе, а также сыворотку, сырники, сыры и творог», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми регистрируют два новых бренда: «Самаркандский базар» и «Узбекский фермер». Оба наименования будут использованы пермским заводом «Санфрут» в четырех классах МКТУ (международная классификация товаров и услуг), в том числе для фармацевтических и ветеринарных препаратов, продовольственных и растительных товаров, а также для безалкогольных напитков

