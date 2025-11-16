Пермский молочный завод регистрирует новый товарный знак

Юговской молкомбинат планирует производить продукцию под новым брендом Фото: Илья Московец © URA.RU

Молочный завод из Пермского края подал заявку на регистрацию нового товарного знака. Об этом сообщается на сайте Znakoved.

«ООО „Юговской комбинат молочных продуктов“ 7 ноября направило в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака „Парма лакт“. Под этой маркой планируется выпускать сливочное масло, молоко, сгущенное молоко, сливки, сметану, спреды для бутербродов, на основе овощей, орехов, с фруктовым желе, а также сыворотку, сырники, сыры и творог», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сервис.