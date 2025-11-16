Девелопер клубного дома в центре Перми сократил количество квартир

В элитном доме появятся коммерческие помещения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Девелопер клубного дома «Строганов» в центре Перми получил новое разрешение на строительство, сократив количество квартир с 80 до 69 и добавив коммерческие помещения. Разрешение выдано краевым минимуществом 12 ноября.

«Девелопер клубного дома „Строганов“ в центре Перми — ООО СЗ „Пермская“ — получил повторное разрешение на строительство объекта на улице Пермской, 86. Обновление документации связано с изменением технико-экономических показателей проекта», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документацию и застройщика.

По новой версии проекта количество лотов в жилой части сократилось с 80 до 69, при этом добавлены коммерческие помещения: восемь площадью от 30,1 до 298,48 квадратных метров в особняках на первой линии и пять помещений от 44,86 до 326 квадратных метров в жилой части с отдельными входами. Стоимость коммерческих площадей составляет 430-529 тысяч рублей за квадратный метр.

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года, передача ключей дольщикам — на март 2026 года. Проект относится к элитной недвижимости и входит в число лидеров по стоимости квадратного метра в премиум-сегменте Перми.