Пермский перевозчик закупил подержанные автобусы для новых маршрутов

Подержанные автобусы куплены у обанкротившегося перевозчика Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский перевозчик «Компас» приобрел шесть подержанных автобусов Volgabus из Челябинска для работы на новых маршрутах. Об этом сообщает telegram-канал, посвященный общественному транспорту.

«Пермский перевозчик „Компас“ пополнил автобусный парк шестью подержанными Volgabus-5270G4, приобретенными у челябинского филиала обанкротившегося тюменского перевозчика „ЗапСибАвто“. С 1 декабря эти автобусы будут использоваться в качестве резерва на маршрутах № 20, 52 и 64, где компания начинает работу по пятилетним контрактам. Основной парк для этих направлений составят 34 новых автобуса ЛиАЗ-529267 с газовыми двигателями Weichai, аналогичные недавно поставленным в Москву», — говорится в telegram-канале «Автобусы и вообще».