Пермский перевозчик закупил подержанные автобусы для новых маршрутов
Подержанные автобусы куплены у обанкротившегося перевозчика
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пермский перевозчик «Компас» приобрел шесть подержанных автобусов Volgabus из Челябинска для работы на новых маршрутах. Об этом сообщает telegram-канал, посвященный общественному транспорту.
«Пермский перевозчик „Компас“ пополнил автобусный парк шестью подержанными Volgabus-5270G4, приобретенными у челябинского филиала обанкротившегося тюменского перевозчика „ЗапСибАвто“. С 1 декабря эти автобусы будут использоваться в качестве резерва на маршрутах № 20, 52 и 64, где компания начинает работу по пятилетним контрактам. Основной парк для этих направлений составят 34 новых автобуса ЛиАЗ-529267 с газовыми двигателями Weichai, аналогичные недавно поставленным в Москву», — говорится в telegram-канале «Автобусы и вообще».
Ранее URA.RU рассказывало, что до конца 2025 года на линии выйдут еще 59 новых автобусов, всего в рамках новых пятилетних контрактов перевозчики закупили 442 транспортных средства. На автобусы наложены повышенные требования: они должны быть оснащены тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, Bluetooth-маячками и другим оборудованием.
