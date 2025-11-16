В Пермском крае подвели итоги разгула циклона Quirin

Циклон Quirin вызвал интенсивные дожди и таяние снега в Пермском крае Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Циклон Quirin принес в Пермский край рекордные осадки — в Бисере и Губахе за 36 часов выпало до 30 мм осадков. Итоги разула стихи подвели метеорологи.

«Циклон Quirin принес в Пермский край интенсивные осадки, превысившие месячную норму в нескольких территориях. По данным метеонаблюдений, за 36 часов с вечера пятницы до утра воскресенья в Бисере выпало 30 мм осадков, в Губахе — 25 мм, причем большая часть осадков пришлась на последние 12 часов. Дожди спровоцировали активное таяние снежного покрова. В Чермозе зафиксировано 22 мм осадков, в Перми — 20 мм», — говорится в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

С начала ноября в Чердыни уже выпало 83 мм (115% месячной нормы), в Бисере — 84 мм (125%), в Перми — 56 мм (109%). В Кудымкаре сформировался снежный покров высотой 9 см, а в районе Березников и Соликамска снега выпало более 10 см.

В ближайшие сутки погоду будет определять антициклон, приносящий прояснение и похолодание до -3…-8 градусов по краю, в Перми — до -5 градусов. В понедельник, 17 ноября, днем ожидается повышение облачности с температурой -1…-6 градусов в регионе. На дорогах сохранится гололедица.