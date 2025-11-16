Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Знаменитости

Павел Воля поздравил пермяка с днем рождения в кафе коми-пермяцкой кухни. Видео

16 ноября 2025 в 16:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кафе коми-пермяцкой кухни славится посикунчиками

Кафе коми-пермяцкой кухни славится посикунчиками

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Комик Павел Воля перед концертом в Перми 14 ноября посетил кафе коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт керку» и поздравил с 20-летием местного жителя Владимира, который отмечал день рождения в этот день. Фото и видео с юмористом разместила в своих соцсетях мать именинника Наталья Барон. 

«В Перми все реально, если ты в сказочном домике на Пермской, 67, и если ты хороший человек. В ноябре здесь отметил день рождения Владимир Барон — просто хороший человек. И как подтверждение: когда человек хороший, рядом оказываются такие же прекрасные люди, как Павел Воля», — написала Наталья Барон на своей странице во «ВКонтакте»В подписи к фотографии она поблагодарила комика за внимание. 

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выступит популярный певец Сергей Жуков. Он приедет на вечеринку в честь годовщины с открытия в городе своего бара «Руки Верх» (18+). В заведении отмечают, что музыкант готов спеть дуэтом с гостями праздника, но для этого надо выиграть конкурс.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал