Комик Павел Воля перед концертом в Перми 14 ноября посетил кафе коми-пермяцкой кухни «Чӧскыт керку» и поздравил с 20-летием местного жителя Владимира, который отмечал день рождения в этот день. Фото и видео с юмористом разместила в своих соцсетях мать именинника Наталья Барон.

«В Перми все реально, если ты в сказочном домике на Пермской, 67, и если ты хороший человек. В ноябре здесь отметил день рождения Владимир Барон — просто хороший человек. И как подтверждение: когда человек хороший, рядом оказываются такие же прекрасные люди, как Павел Воля», — написала Наталья Барон на своей странице во «ВКонтакте». В подписи к фотографии она поблагодарила комика за внимание.