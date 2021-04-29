Студентов закрывшегося курганского вуза выставили на улицу

По данным, указанным в объявлении, в КГСХА временно закрыли семь общежитий (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из общежитий Курганской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА) выселяют преподавателей, персонал и студентов. Об этом URA.RU 30 апреля сообщила читательница. Ранее деятельность вуза приостановили на месяц из-за нарушений требований пожарной безопасности.

«Выселяют преподавателей, обслуживающий персонал и студентов», — рассказали женщина. Также она отправила URA.RU фотографию объявления, распространенного в общежитии.

В объявлении указано, что помимо учебных корпусов были временно закрыты семь общежитий. «Жителям вашего общежития надлежит покинуть здание до 16:00 30.04.2021 в связи с организацией принудительного исполнения судебного акта», — написано в объявлении. На момент написания новости в приемной ректора вуза на звонок URA.RU не ответили.

В конце апреля стало известно, что по решению Кетовского районного суда на 30 дней была приостановлена деятельность 12 из 14 корпусов вуза. В ГУ МЧС России по Курганской области объясняли, что это связано с выявлением повторных нарушений, «создающих угрозу жизни и здоровья как учащихся, так и педагогического состава, которые администрация объекта не удосужилась устранить в течение одного года».

Объявление было размещено в одном из корпусов общежитий Фото: читатель URA.RU