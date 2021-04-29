29 апреля 2021
28 апреля 2021

В Тюменской области резко подорожали основные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, яйца, бакалея, магазин, покупатель, продукты питания
Тюменцы утверждают, что в магазинах резко выросла стоимость яиц, молока и картофеля Фото:

В тюменских магазинах резко выросла стоимость молока, картофеля и куриных яиц. Об этом URA.RU сообщили местные жители. По их словам, цена на некоторые продукты выросла в два раза.

«Меня не было в городе несколько недель, а когда вернулась и решила сходить за продуктами, то просто ужаснулась: десяток яиц, который раньше я покупала за 56 рублей, стал стоить уже больше 100 рублей. Картофель тоже очень подорожал: сетка 5 кг стоит больше двухсот рублей. Это просто ужас», — пояснила тюменка в беседе с URA.RU.

Другой собеседник агентства сообщил, что в магазинах также выросла стоимость молока. «Я всегда брал наше, местное молоко. Обычно оно стоило в районе 50 рублей. Но в последний раз, когда я был в супермаркете, ценник был уже 56 рублей. Вроде, разница, на первый взгляд, не очень большая. Но если учитывать, что молоко приходится покупать каждый день, то по карману, так или иначе, ударит», — заявил он URA.RU.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен запрос. Аналогичные запросы направлены в адрес крупнейших компаний — ритейлеров. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени вопреки указу Путина подорожало подсолнечное масло.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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