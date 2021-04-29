В ХМАО поезд сошел с рельсов

Работниками железнодорожной станции Сургута допущены нарушения правил маневровой работы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за оплошности работников на станции Сургут Свердловской железной дороги вагон отцепился от основного состава и сошел с рельсов. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры Сургута.

«Работниками железнодорожной станции допущены нарушения правил маневровой работы, технологии работы при сцеплении вагонов. Это повлекло расцепку вагона от состава, его самостоятельное движение и последующий сход», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре добавили, что двое работников привлечены к административной ответственности за нарушение правил безопасности, им грозит штраф. Устранение нарушений находится на контроле Сургутской транспортной прокуратуры.