29 апреля 2021
28 апреля 2021

В ХМАО поезд сошел с рельсов

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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, рельсы, тту, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Работниками железнодорожной станции Сургута допущены нарушения правил маневровой работы Фото:

Из-за оплошности работников на станции Сургут Свердловской железной дороги вагон отцепился от основного состава и сошел с рельсов. Об этом рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры Сургута.

«Работниками железнодорожной станции допущены нарушения правил маневровой работы, технологии работы при сцеплении вагонов. Это повлекло расцепку вагона от состава, его самостоятельное движение и последующий сход», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре добавили, что двое работников привлечены к административной ответственности за нарушение правил безопасности, им грозит штраф. Устранение нарушений находится на контроле Сургутской транспортной прокуратуры.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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