Олег Михайлов планирует подать заявление на Владимира Уйбу в правоохранительные органы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат КПРФ Олег Михайлов подготовил заявление в правоохранительные органы по факту получения угроз и оскорблений от главы республики Коми Владимира Уйбы. Об этом URA.RU рассказал сам Михайлов.

«Заявление подготовлено, сегодня подам в органы. Заявление по факту угроз и оскорблений. Это ненормально, когда глава субъекта РФ ведет себя как гопник. В жизни бывают разные ситуации, человек подстраивается под них, но когда ты идешь на заседание Госсовета, вести себя нужно, наверное, соответствующе», — сказал URA.RU Михайлов.

Уйба — самый темпераментный глава Коми, отметил депутат. «За время моей работы депутатом сменились уже три губернатора республики. Никто не вел себя так, как Уйба. На публике он демонстрирует образ интеллигентного доктора, но сейчас все увидели, что за этим скрывается», — добавил Михайлов.

В пресс-службе правительства Коми URA.RU заявили, что конфликт начал сам Михайлов. «Он сразу же начал свое выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича. Глава на провокацию не поддался, выслушал весь этот спич. За пределами зала Владимир Викторович подошел к Михайлову и потребовал разъяснений, обратившись к нему на том же языке, на котором Олег Алексеевич, судя по всему, только и понимает. Реакция Олега Алексеевича ожидаема — он отказался отвечать за свои слова, повел себя подло, тайком, исподтишка записал разговор, и, испугавшись, быстро ретировался», — говорится в сообщении правительства Коми в адрес URA.RU.

Конфликт Михайлова и Уйбы произошел после заседания Госсовета. Михайлов раскритиковал правительство Уйбы, чем обидел главу региона. Уйба пригласил депутата на приватный разговор, где использовал нецензурную брань, обещая «урыть».