29 апреля 2021

Школьница в Екатеринбурге спасалась от огня на карнизе 17 этажа. «Ждала лестницу 30 минут». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка ждала помощи полчаса (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге школьница забралась на карниз 17 этажа из-за пожара в квартире в ЖК «Ольховский парк». На момент происшествия 11-летняя девочка находилась в квартире одна, ей пришлось спасаться на фасаде дома, сообщили URA.RU в МЧС по Свердловской области.

«Причину возгорания возможно будет определить только после экспертизы, по предварительным данным, источник возгорания находился на кухне квартиры-студии. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Из всех жильцов ЖК госпитализировали только девочку для осмотра. Пострадала ли она в пожаре или нет, пока устанавливается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Девочка стоит на окне уже минут 30, пожарная лестница к дому не торопится», — передавал слова очевидцев Е1. В ГУ МЧС уточнили, что пожарные приехали спустя шесть минут после вызова, и предположили, что огнеборцев могли вызвать не сразу. Пожар был устранен в течение 20 минут.

Школьницу спасли изнутри квартиры с помощью маски «Самоспасатель». По предварительным данным, в квартире загорелись личные вещи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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