Девочка ждала помощи полчаса (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге школьница забралась на карниз 17 этажа из-за пожара в квартире в ЖК «Ольховский парк». На момент происшествия 11-летняя девочка находилась в квартире одна, ей пришлось спасаться на фасаде дома, сообщили URA.RU в МЧС по Свердловской области.

«Причину возгорания возможно будет определить только после экспертизы, по предварительным данным, источник возгорания находился на кухне квартиры-студии. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Из всех жильцов ЖК госпитализировали только девочку для осмотра. Пострадала ли она в пожаре или нет, пока устанавливается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Девочка стоит на окне уже минут 30, пожарная лестница к дому не торопится», — передавал слова очевидцев Е1. В ГУ МЧС уточнили, что пожарные приехали спустя шесть минут после вызова, и предположили, что огнеборцев могли вызвать не сразу. Пожар был устранен в течение 20 минут.

Школьницу спасли изнутри квартиры с помощью маски «Самоспасатель». По предварительным данным, в квартире загорелись личные вещи.

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»

Фото: ИА «Ночные новости»