Водитель автобуса «Сургутнефтегаз» с палкой накинулся на велосипедиста Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте водитель вахтового автобуса «Сургутнефтегаз» с палкой напал на велосипедиста. Конфликт случился из-за того, что водитель посигналил стоящему на дороге велосипедисту. Об этом рассказал в соцсетях пострадавший Илья Элвинский.

«Водитель проехал очень близко с велосипедом и еще подал без причины звуковой сигнал. Меня это напугало. Я догнал этот автобус на велосипеде и хотел всего лишь объясниться с ним, что так делать не надо», — написал Элвинский в паблике «К-ИНФОРМ | СУРГУТ».

В ходе конфликта автор видео заявил, что водитель все же ударил велосипедиста, хотя на видео этот момент не попал. После этого мужчина отказался мирно разрешить ситуацию, поставил ногу под колесо автобуса и заявил, что вызвал полицию. «У меня остался от палки след на ноге, и пальцы побиты до синевы», — пишет Элвинский.

В пресс-службу «Сургутнефтегаз» был отправлен письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него не поступил.