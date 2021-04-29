Ямалец заметил в озере, в котором купаются дети, масляные разводы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В единственное в Муравленко (ЯНАО) озеро, где разрешено купаться, сливают нечистоты. Местный житель Данияр Бапышов выложил в социальные сети видео, на котором запечатлен этот процесс.

«Помои собираются по городу и сливаются непосредственно в озеро, в котором дети купаются», — говорит местный житель на видео, опубликованном в группе «Муравленко» в социальной сети «ВКонтакте». На видео мужчина запечатлел, как ассенизаторская машина сливает в озеро нечистоты, а на воде появляются масляные разводы. Ямалец добавил, что это единственное озеро в городе, где разрешено купаться, а власти не решают проблему.

Управление коммунального заказа ответило горожанам в социальной сети «ВКонтакте», что это озеро не пригодно для купания, а сливают в него талую воду. «В Муравленко местом для купания официально определено озеро в парке культуры и отдыха. На берегах остальных озер, в том числе и том, что на видео, купание запрещено. По факту сброса талой воды подрядчику направлено требование о недопустимости подобных действий и применении штрафных санкций», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что коммунальщиков Муравленко обвинили в подтоплении дворов. Из-за растаявшего снега, который не убрали вовремя, жители не могут пройти. Жители говорят, что уже более 6 лет на улице Ленина, 28 происходит такая ситуация, а ЖКХ не реагирует на жалобы.