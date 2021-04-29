Свердловчан будут прививать от COVID в ТЦ, аэропорту и на площади

Прививку смогут поставить все желающие Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В майские праздники в Свердловской области пункты вакцинации от COVID-19 будут работать в торговых центрах, аэропорту Кольцово и на площадках у магазинов. Об этом сообщили URA.RU в департаменте информационной политики регионального правительства.

«Медицинские работники специально выходят в праздники в торговые центры на вакцинацию. Единственная просьба к населению: не создавать искусственный ажиотаж», — привели в ДИП слова главного врача городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов.

Прививки с 30 апреля по 13 мая будут ставить по специально разработанному графику в Екатеринбурге в торговых центрах «Комсомол», «Гринвич», «МЕГА», «МАКСИДОМ», «Карнавал», «МЕГАПОЛИС», «Дирижабль», «Академический», двух магазинах «Леруа Мерлен» (ул. Металлургов, 74 и переулок Базовый, 45), а также в ЦКиД «Садовый» и аэропорту Кольцово.

В Верхней Пышме жители смогут привиться в мобильном пункте вакцинации на площадке у магазина «Кировский». В Нижнем Тагиле вакцину можно будет поставить в ТРЦ «DEPO». Желающим сделать прививку необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Ране URA.RU сообщало, что открыты дополнительные пункты вакцинации. Они также были развернуты в нескольких городах региона.