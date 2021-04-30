Кредиторы банка «Нейва» требуют его ликвидации

Кредиторы «Нейвы» хотят избежать банкротства Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Кредиторы свердловского банка «Нейва», у которого в середине апреля отозвали лицензию, будут настаивать на его ликвидации. Такое требование есть в обращении, которое заемщики готовят в Центробанк РФ. Об этом URA.RU рассказала Светлана Корабель, управляющий партнер юридического агентства «Юс Когенс», работающего с «Нейвой».

«Мы будем настаивать на принудительной ликвидации, а не на банкротстве. Принудительная ликвидация — это когда в течение года распродали активы, со всем рассчитались, а все, что осталось, отдали акционерам. Банкротство — это года на три-четыре. Могут начать анализировать предыдущие годы, оспаривать сделки, затягивать процедуру. Поэтому банкротства никто не хочет», — пояснила Корабель.

Юрист напомнила опыт банкротства «Тагилбанка»: тогда в ходе процедуры стоимость активов банка была сильно занижена, а часть денег ушла на расходы по банкротству. В «Нейве» опасаются, что процедура банкротства «проест» деньги, которые могут пойти кредиторам. При ликвидации банка конкурсным управляющим станет Агентство по страхованию вкладов (АСВ), уточнила Корабель.

Она также отметила, что цель обращения в Центробанк — добиться обнародования заключения о финансовом состоянии «Нейвы». «По общим правилам заключение нигде не публикуют, его сдают в суд, который на его основании принимает решение [о ликвидации или банкротстве]», — сказала юрист. Оценку состояния «Нейвы» до 17 мая даст временная администрация банка.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы «Нейвы», на защиту точек выезжала Росгвардия. «Открытие» было назначено банком-агентом, который с 26 апреля должен возвращать деньги клиентов «Нейвы».