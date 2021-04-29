29 апреля 2021
28 апреля 2021

Министр Решетников взял на работу еще одного бывшего подчиненного

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Приколотин, министр здравоохранения Челябинской области. Челябинск, часы, вип-часы, casio, кассио
Бывший чиновник минтранса Пермского края нашел работу в структуре Минэк РФ Фото:

Бывший заместитель министра транспорта Пермского края Михаил Бобров трудоустроился в Москве. Он возглавил один департаментов ФБУ «Федеральный ресурсный центр», подведомственный Минэкономразвития РФ.

«Михаил Бобров занял должность директора департамента сопровождения информационных технологий в ФБУ Федеральный ресурсный центр», — пишет «Коммерсант-Прикамье». На сайте ведомства информация о Боброве отсутствует.

Бобров работал под руководством тогдашнего экс-губернатора Максима Решетникова. Онзанимал пост замминистра транспорта края с октября 2019 по февраль 2021 года. В министерстве Бобров курировал направление информационных технологий.

Ранее в ФБУ «ФРЦ» место заместителя директора занял Алик Башаев. До этого Башаев являлся директором «мусорного» оператора «Теплоэнерго» в Пермском крае.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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