Министр Решетников взял на работу еще одного бывшего подчиненного

Бывший чиновник минтранса Пермского края нашел работу в структуре Минэк РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший заместитель министра транспорта Пермского края Михаил Бобров трудоустроился в Москве. Он возглавил один департаментов ФБУ «Федеральный ресурсный центр», подведомственный Минэкономразвития РФ.

«Михаил Бобров занял должность директора департамента сопровождения информационных технологий в ФБУ Федеральный ресурсный центр», — пишет «Коммерсант-Прикамье». На сайте ведомства информация о Боброве отсутствует.

Бобров работал под руководством тогдашнего экс-губернатора Максима Решетникова. Онзанимал пост замминистра транспорта края с октября 2019 по февраль 2021 года. В министерстве Бобров курировал направление информационных технологий.

Ранее в ФБУ «ФРЦ» место заместителя директора занял Алик Башаев. До этого Башаев являлся директором «мусорного» оператора «Теплоэнерго» в Пермском крае.