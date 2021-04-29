Новый директор пермской оперы приехал из Петербурга

Гендиректором Пермского оперного театра стал Довлет Анзароков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Генеральным директором Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского назначен Довлет Анзароков, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. Анзароков является советником при ректорате Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

«30 апреля руководству Пермского театра оперы и балета был представлен новый генеральный директор — Довлет Анзароков. В его послужном списке — работа в Александринском театре (Национальном драматическом театре России)», — сказано на сайте.

Отмечается, что Анзароков выбран в результате сложного отбора. При этом от проведения конкурса на данную должность решили отказаться, поскольку такую процедуру не предполагает устав театра. «Во-вторых, профессионалов такого высокого уровня очень мало, и нужен адресный подход», — уточняют в минкульте.

Анзароков родился в 1980 году, является учеником народного артиста РСФСР Сергея Слонимского. На счету Анзарокова более 40 музыкальных произведений. Премьеры его постановок проходили на сценах России и за рубежом.

Прежний руководитель пермской оперы Андрей Борисов оставил свой пост в ноябре прошло года. Он был назначен гендиректором Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.