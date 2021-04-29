Водители Екатеринбурга перед длинными майскими праздниками встали в десятибалльные пробки. О сложной дорожной ситуации в уральской столице сообщают сервис «Яндекс.Карты» и пользователи социальных сетей.
По предварительным данным, проблемы образовались на центральных улицах и на Кольцевой автодороге. Затруднено движение автомобилей по улицам Малышева, Куйбышева, Ленина, Первомайская, Карла Либкнехта, Луначарского, Восточной, 8 Марта, Московской, Фурманова, проспекту Космонавтов (на выезд и въезд с района Уралмаш), а также Готвальда, Челюскинцев и Объездной автодороге. На дорогах зафиксировано не менее восьми аварий.
О проблемах на выезде из Екатеринбурга сообщают и пользователи социальных сетей. «На Серовском тракте машины встали в большую пробку. Причина затора неизвестна. Судя по видео, движение транспорта ограничено в обе стороны», — пишут в группе «Инцидент Екатеринбург» социальной сети «Вконтакте». На видео заметно, что машины стоят на выезд из города, при этом движение на въезд полностью свободно.
Представитель пресс-службы ГИБДД Свердловской области сообщила URA.RU, что движение по Серовскому тракту было перекрыто для обеспечения безопасности в связи со взрывными работами в карьере, недалеко от трассы. «В ближайшее время движение должно восстановиться», — уточнили там.
Ранее в Трамвайно-троллейбусном управлении Екатеринбурга сообщали, что 30 апреля изменится маршрут общественного транспорта. Дороги в центре будут перекрыты с 20:00 из-за репетиции Парада Победы.
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