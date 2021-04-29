График движения некоторых автобусов также изменится Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге 30 апреля изменится маршрут общественного транспорта. Дороги будут перекрыты с 20:00 из-за репетиции Парада Победы, из-за чего трамваи и автобусы будут направлены в объезд. Об этом URA.RU сообщили в Трамвайно-троллейбусном управлении.

«С 20:00 до окончания движения закрывается движение трамваев по проспекту Ленина на участке от улицы Луначарского до улицы Московская, по улице Татищева от улицы Красноуральская до проспекта Ленина, по улице Московская от улицы Радищева до Дворца Молодежи» — сообщили представители муниципального предприятия. График движения некоторых автобусов также изменится. Автобусы, которые направят в объезд: №1, 19, 21, 24, 27, 28, 32, 50, 54, 57, 57а, 61.

Ранее сообщалось, что с вечера 30 апреля для автомобилистов будет закрыта парковка на Площади 1905 года. Со 2 мая будут проводиться работы по подготовке к параду Победы. Полноценно функционировать парковка на площади 1905 года будет только после 9 мая.

Скрин: ТТУ