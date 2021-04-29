29 апреля 2021

Источник: ФСБ и СКР задержали пермского следователя МВД

© Служба новостей «URA.RU»
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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Источник: двух пермских следователей подозревают в совершении преступления Фото:

Следователя главного следственного управления МВД России по Пермскому краю задержали сотрудники регионального УФСБ и СУ СКР. Источник URA.RU, близкий к силовым структурам, говорит, что события разворачивались в Березниках.

«Пока возбуждено уголовное дело по 159 статье (мошенничество)», — сообщил URA.RU инсайдер. В пресс-службе УФСБ сообщили, что задержание произошло 28 апреля. «Материалы переданы в СУ СКР для принятия процессуального решения», — уточнили там.

«Предварительно установлено, в марте 2020 года следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю получил незаконное денежное вознаграждение за не привлечение к уголовной ответственности гражданина. При этом полномочиями по решению вопроса о привлечении или не привлечении к уголовной ответственности участников уголовного судопроизводства не обладал», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Там уточнили, что следователь уже уволен из органов внутренних дел, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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