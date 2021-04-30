Адвокату советника главы Роскосмоса предъявили обвинение

Суд Москвы предъявил адвокату Ивану Павлову, защищавшему журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвинение в разглашении данных следствия. Об этом сообщила сторона защиты подсудимого.
Как сообщает telegram-канал ТАСС, суд обвинил Павлова в разглашении информации о деле Сафронова, обвиненного в госизмене. Сам Павлов уверен, что следствие потребует запретить ему «определенные действия», передает РИА «Новости». У Павлова были изъяты документы, которые содержат в себе адвокатскую тайну.
Павлов был задержан 30 апреля. Его коллега, адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов рассказал URA.RU, что дело против Павлова может быть связано с его деятельностью в должности адвоката. По его словам, правозащитник сталкивался с угрозами, связанными с судебными делами его клиентов.
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