29 апреля 2021

Адвокат раскрыл, за что задержали помощника советника Роскосмоса

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, полицейские, силовики, маски-шоу, полиция
Силовики пришли к нему из-за профессиональной деятельности Фото:

Силовики задержали главу и основателя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова за его профессиональную деятельность. Он является адвокатом советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова. О причинах URA.RU рассказал адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.

«Это может быть связано только с профессиональной деятельностью. Ему постоянно угрожали за его работу», — пояснил он URA.RU. Однако он не знает, в чем именно подозревают его коллегу.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыск у Павлова в квартире. В итоге его задержали. Вместе с этим с обысками пришли к IT-специалисту «Команды 29» Игорю Дорфману, дополняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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