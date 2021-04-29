Адвокат раскрыл, за что задержали помощника советника Роскосмоса

Силовики задержали главу и основателя правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова за его профессиональную деятельность. Он является адвокатом советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова. О причинах URA.RU рассказал адвокат «Команды 29» Евгений Смирнов.
«Это может быть связано только с профессиональной деятельностью. Ему постоянно угрожали за его работу», — пояснил он URA.RU. Однако он не знает, в чем именно подозревают его коллегу.
Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыск у Павлова в квартире. В итоге его задержали. Вместе с этим с обысками пришли к IT-специалисту «Команды 29» Игорю Дорфману, дополняет «Национальная служба новостей».
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