В курганской облдуме вдвое сократилось число миллиардеров

Депутат Дмитрий Ильтяков стал единственным миллиардером в облдуме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Дмитрий Ильтяков стал единственным депутатом Курганской областной думы, который по итогам 2020 года задекларировал больше миллиарда рублей дохода. Год назад депутатов с таким состоянием было двое. Декларации депутатов опубликованы на сайте облдумы.

По сравнению с 2019 годом доходы Ильтякова сократились примерно на 90 млн рублей. В 2020 году его доход составил 1,57 млрд рублей, а в 2019 году — 1,67 млрд рублей. Данные были указаны с учетом доходов от продажи имущества, от предпринимательской деятельности, с иного места работы. Супруга Ильтякова заработала за год 60 тысяч рублей (с учетом доходов от социальных выплат). Только у одного из четверых несовершеннолетних детей депутата был зафиксирован доход — он составил 14 360 рублей.

Ильтякову принадлежат — 22 земельных участка, пять жилых домов, три квартиры, здание склада и офиса, железнодорожный тупик, мясоперерабатывающий цех, холодильник для хранения мяса площадью почти три тысячи кв. м. Также в его собственности находятся 42 легковых и 43 других транспортных средства.

В 2020 году вторым миллиардером в облдуме был Олег Колташов. Его доход за 2019 год составил 1,17 млрд рублей. В новом составе облдумы, который был сформирован в 2020 году, его нет.