Свердловские власти ответили на обвинения наследников Тетюхина

Губернатор Евгений Куйвашев допустил наличие офшоров у медцентра имени Тетюхина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти Свердловской области не изменят позицию о возможном наличии кипрских офшоров у госпиталя имени Тетюхина, о котором накануне говорил губернатор Евгений Куйвашев. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе главы региона. Так там отреагировали на слова представителей медучреждения о том, что Куйвашев обладает «недостоверной информацией».

«Областные власти уже высказали свою позицию по этому вопросу», — пояснила пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина. Днем ранее на встрече с редакторами уральских СМИ губернатор допустил, что руководство компании, акции которой может получить правительство Свердловской области, зарегистрировало основные активы учреждения на офшорные компании.

Согласно налоговым документам, кипрские учредители были у материнской компании центра Тетюхина — АО «Госпиталь ВИТ». Копию справки налоговой службы предоставил источник URA.RU. В документе сказано, что уставный капитал «Госпиталь ВИТ» до середины 2019 года поделен между офшорами «Паренако Холдингз Лимитед» (82%), «Инвестсаут Лимитед» (9,56%) и «Стэншоу Лимитед (8,44%). Затем АО «Госпиталь ВИТ» было ликвидировано и зарегистрировано заново, информации о новых учредителях в открытых источниках нет. Само юрлицо госпиталя — ООО «УКРЛЦ» — офшоров не имеет.

В пресс-службе медцентра Тетюхина отрицают наличие офшоров. «АО „Госпиталь ВИТ“ и ООО „УКРЛЦ“ с момента регистрации состоят на налоговом учете в Свердловской области», — сказали там URA.RU.

Накануне в госпиталь, который принадлежит сыновьям умершего миллиардера Владислава Тетюхина, с проверкой пришли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Сейчас арбитражный суд рассматривает иск Корпорации развития Среднего Урала (структура правительства Свердловской области) к медцентру. Власти пытаются взыскать с нижнетагильского госпиталя 89,2 млн рублей, которые являются процентами по выданному займу на строительство медучреждения в 2013 году.