Путин ввел новое правило для чиновников

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому работники госорганов или органов местного самоуправления обязаны сообщать работодателю об отсутствии гражданства РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс РФ. Согласно документу, работники госорганов или органов местного самоуправления теперь обязаны оповещать работодателей об отсутствии гражданства РФ, иностранном гражданстве, подданстве либо виде на жительство. Кроме того, работникам придется в письменной форме сообщать о прекращении российского гражданства. Уточняется, что в этом случае трудовой договор будет немедленно расторгнут.
Ранее государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий чиновникам иметь второе гражданство. Законопроект был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным в развитие норм обновленной Конституции РФ. Об этом стало известно в начале апреля. Теперь чиновники должны будут сообщать о действии российского гражданства, а также о приобретении права на проживание за рубежом.
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