В Германии ответили на санкции России против чиновников ЕС

Правительство ФРГ считает необоснованным введенные Россией ограничения в отношении восьми граждан Евросоюза и представителей европейских структур. Об этом говорится в заявлении МИД Германии.
«Меры, принятые Российской Федерацией, в отличие от мер, введенных ЕС в марте против российских чиновников за серьезные нарушения прав человека, необоснованны с точки зрения содержания», — передает заявление министерства ТАСС. В Германии считают, что санкции только способствуют продолжению излишней эскалации в отношениях с Россией.
Кроме того, ЕС сообщил, что оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей. Совместное заявление сделали главы трех европейских институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.
Ранее Россия запретила въезд на территорию страны для восьми чиновников из Евросюза, среди которых председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, а также заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей Вера Юровая. Санкции введены против еще шести чиновников, представляющих Латвийскую республику, Францию, Германию, Швецию и Эстонию. В МИД РФ уверены, что такая мера введена в ответ на запрет шести россиянам посещения ЕС. В министерстве отметили, что целью действий Еврокомиссии является сдерживание развития России.
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