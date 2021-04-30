30 апреля 2021

В Германии ответили на санкции России против чиновников ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
В Германии сочли необоснованными санкции России Фото:

Правительство ФРГ считает необоснованным введенные Россией ограничения в отношении восьми граждан Евросоюза и представителей европейских структур. Об этом говорится в заявлении МИД Германии.

«Меры, принятые Российской Федерацией, в отличие от мер, введенных ЕС в марте против российских чиновников за серьезные нарушения прав человека, необоснованны с точки зрения содержания», — передает заявление министерства ТАСС. В Германии считают, что санкции только способствуют продолжению излишней эскалации в отношениях с Россией.

Кроме того, ЕС сообщил, что оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение российских властей. Совместное заявление сделали главы трех европейских институтов: Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента.

Ранее Россия запретила въезд на территорию страны для восьми чиновников из Евросюза, среди которых председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, а также заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей Вера Юровая. Санкции введены против еще шести чиновников, представляющих Латвийскую республику, Францию, Германию, Швецию и Эстонию. В МИД РФ уверены, что такая мера введена в ответ на запрет шести россиянам посещения ЕС. В министерстве отметили, что целью действий Еврокомиссии является сдерживание развития России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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