Россия запретила въезд на территорию страны для восьми чиновников из Евросюза, среди которых председатель Европарламента Давид Мария Сассоли. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.
«Закрыт въезд на территорию России следующим гражданам стран-членов Евросоюза и представителям официальных структур ЕС: <…> Давид Мария Сассоли», — говорится в сообщении, опубликованном на портале МИД. Въезд в РФ также запрещен заместителю председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей Вере Юровой.
Санкции введены против еще шести чиновников, представляющих Латвийскую республику, Францию, Германию, Шевцию и Эстонию. Все они потеряли право попасть в РФ.
В МИД РФ уверены, что такая мера введена в ответ на запрет шести россиянам посещение ЕС. В министерстве отметили, что целью действий Еврокомиссии является сдерживание развития России.
Немецкий депутат Вальдемар Гердт ранее заявил, что санкции против России не выгодны почти никому. По его словам, Европарламент не может принимать весомых решений.
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